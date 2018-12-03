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Дальнее зарубежье 03.12.2018 11:38

Трамп объявил траур 5 декабря, NYSE и Nasdaq работать не будут

Президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура, в среду пройдут похороны 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего.

Нью-йоркская фондовая биржа (NYMEX) и биржа Nasdaq не будут проводить торги в этот день, сообщает The Wall Street Journal.

Дж.Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне в пятницу вечером по местному времени. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.

Дж.Буш принимал участие во Второй Мировой войне, затем занимался нефтяным бизнесом. В 1964 году перешёл в политику, присоединившись к Республиканской партии. В 1988 году его избрали 41-м президентом США. Дж.Буш занимал этот пост с 1989 по 1993 год.

Американские СМИ отмечают, что на срок президентства Дж.Буша старшего пришёлся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".

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Тэги: США, ТРАУР, БИРЖИ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]