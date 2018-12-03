Банк ВТБ (Азербайджан) снизил стоимость обслуживания премиальных карт

Банк ВТБ (Азербайджан) уменьшает тарифы на обслуживание премиальных карт для физических лиц на 40%. Стоимость обслуживания карт Visa Gold со сроком на три года составит 45 манатов вместо 70, а Visa Platinum - 80 манатов вместо 140. При этом первоначальный взнос при открытии карты не требуется.

Снимать наличные без межбанковской комиссии владельцы карт могут в банкоматах ВТБ (Азербайджан), банков-партнеров - NIKOIL Bank, AzərTürk Bank и Bank of Baku, а также банков группы ВТБ в России, Казахстане, Грузии, Беларуси и Украине.