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Бизнес и законодательство 03.12.2018 12:04

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-октябре заказов на $413 млн

Азербайджанские производители получили в октябре 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $10 млн, что является самым низким ежемесячным показателем в текущем году, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 ноября 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $908 млн., в том числе в январе-октябре 2018 года - $413 млн.

В октябре 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана плодоовощной продукции, гранатового сока, хлопка, меда, вина, шерсти, грибов.

По данным центра, 18,3% заказов, поступивших в январе-октябре 2018 года на портал, приходится на Россию, 8,5% - США, 5,8% - Турцию, 4,1% - Иран, 4,4% - Индию, 4,1% - Великобританию, по 3,5% - Украину и Саудовскую Аравию.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТ, AZEXPORT, ЗАКАЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]