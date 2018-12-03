Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-октябре заказов на $413 млн

Азербайджанские производители получили в октябре 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $10 млн, что является самым низким ежемесячным показателем в текущем году, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 ноября 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $908 млн., в том числе в январе-октябре 2018 года - $413 млн.

В октябре 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана плодоовощной продукции, гранатового сока, хлопка, меда, вина, шерсти, грибов.

По данным центра, 18,3% заказов, поступивших в январе-октябре 2018 года на портал, приходится на Россию, 8,5% - США, 5,8% - Турцию, 4,1% - Иран, 4,4% - Индию, 4,1% - Великобританию, по 3,5% - Украину и Саудовскую Аравию.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков