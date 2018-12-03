ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 1,1 млрд манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 3 декабря провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 1 млрд 79,9 млн манатов. Средневзвешенная ставка осталась на уровне 7,76%", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Французская MBDA Systems получила «добро» от Парижа на продажу Азербайджану систем ПВО
ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое - до $200 млрд в 2021-2025 годах
Четыре человека погибли в ДТП в пригороде Баку – МВД
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-октябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,1 млрд манатов
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Эр-Рияд готов расследовать смерть журналиста Хашкаджи - Песков
Коалиция во главе с США заявила о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии
Украина за неделю не впустила почти 190 россиян, прилетевших из Минска
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил стоимость обслуживания премиальных карт
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 195-летию Ивана Аксакова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»