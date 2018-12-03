Талибы отпустили более 40 водителей грузовиков, заплативших за себя выкуп

Боевики радикального движения "Талибан" освободили 45 водителей грузовиков из 60 похищенных накануне на севере Афганистана, сообщил в понедельник телеканал Tolo News со ссылкой на региональное управление полиции.

Сообщается, что экстремисты освободили тех водителей, которые заплатили им выкуп.

В воскресенье местные СМИ со ссылкой на представителя губернатора провинции Седика Азизи сообщили, что талибы в районе населенного пункта Чапчал уезда Дара-и-Суф провинции Саманган захватили водителей грузовиков, которые перевозили уголь из местных месторождений в провинцию Балх.

"Талибы захватили водителей из-за их отказа платить деньги, которые талибы собирают в качестве налога. Боевики требуют платить по пять тыс. афгани (около 4 тыс. 350 рублей) с каждой машины", - цитировали местные СМИ чиновника.