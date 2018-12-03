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Дальнее зарубежье 03.12.2018 12:30

Талибы отпустили более 40 водителей грузовиков, заплативших за себя выкуп

Боевики радикального движения "Талибан" освободили 45 водителей грузовиков из 60 похищенных накануне на севере Афганистана, сообщил в понедельник телеканал Tolo News со ссылкой на региональное управление полиции.

Сообщается, что экстремисты освободили тех водителей, которые заплатили им выкуп.

В воскресенье местные СМИ со ссылкой на представителя губернатора провинции Седика Азизи сообщили, что талибы в районе населенного пункта Чапчал уезда Дара-и-Суф провинции Саманган захватили водителей грузовиков, которые перевозили уголь из местных месторождений в провинцию Балх.

"Талибы захватили водителей из-за их отказа платить деньги, которые талибы собирают в качестве налога. Боевики требуют платить по пять тыс. афгани (около 4 тыс. 350 рублей) с каждой машины", - цитировали местные СМИ чиновника.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ЗАЛОЖНИКИ, ВЫКУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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