Парламент Туркмении принял бездефицитный госбюджет-2019

Депутаты меджлиса (парламента) Туркмении на заседании в субботу единогласно одобрили закон о государственном бюджете на 2019 год с доходами и расходами в сумме 83 млрд 868,3 млн манатов.
Доходная часть бюджета будет сформирована, в основном, за счет таких важнейших отраслей производственной сферы, как нефтегазовая, химическая, электроэнергетика, строительство, сообщает Государственное информационное агентство страны.
Солидные капиталовложения предусмотрены для реализации масштабных национальных проектов и программ, в том числе по преобразованию села, обустройству национальной туристической зоны "Аваза", сооружению объектов промышленной и транспортно-коммуникационной инфраструктуры, социально-культурного назначения,
Значительная часть расходов направляется на социальную сферу, в том числе на финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы государственного социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.
Также запланированы средства для повышения на 10% заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий.
Бюджет Туркмении на 2018 год был утвержден также бездефицитным, с доходами и расходами на уровне 95,5 млрд манатов.
На заседании парламента также были приняты, в частности, проекты законов о внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, в Налоговый кодекс, в закон о торговой деятельности, в Избирательный кодекс, проекты постановлений о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря, о ратификации соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве.
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Французская MBDA Systems получила «добро» от Парижа на продажу Азербайджану систем ПВО
Минналогов Азербайджана не планирует полностью отказываться от применения упрощенного налога
Туркменистан планирует открыть Торговый дом в Азербайджане
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-октябре превысили $22 млн
ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое - до $200 млрд в 2021-2025 годах
Четыре человека погибли в ДТП в пригороде Баку – МВД
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-октябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,1 млрд манатов
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил стоимость обслуживания премиальных карт
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 195-летию Ивана Аксакова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»