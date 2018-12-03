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СНГ 03.12.2018 13:14

Парламент Туркмении принял бездефицитный госбюджет-2019

Депутаты меджлиса (парламента) Туркмении на заседании в субботу единогласно одобрили закон о государственном бюджете на 2019 год с доходами и расходами в сумме 83 млрд 868,3 млн манатов.

Доходная часть бюджета будет сформирована, в основном, за счет таких важнейших отраслей производственной сферы, как нефтегазовая, химическая, электроэнергетика, строительство, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Солидные капиталовложения предусмотрены для реализации масштабных национальных проектов и программ, в том числе по преобразованию села, обустройству национальной туристической зоны "Аваза", сооружению объектов промышленной и транспортно-коммуникационной инфраструктуры, социально-культурного назначения,

Значительная часть расходов направляется на социальную сферу, в том числе на финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы государственного социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.

Также запланированы средства для повышения на 10% заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий.

Бюджет Туркмении на 2018 год был утвержден также бездефицитным, с доходами и расходами на уровне 95,5 млрд манатов.

На заседании парламента также были приняты, в частности, проекты законов о внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, в Налоговый кодекс, в закон о торговой деятельности, в Избирательный кодекс, проекты постановлений о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря, о ратификации соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, БЮДЖЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]