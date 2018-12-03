Основная выручка Азербайджана в январе-октябре 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и полиэтилен

Азербайджан в январе-октябре 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 351 млн, что на 11% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, за 10 месяцев 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты - $149,9 млн (рост на 14% по сравнению с январем-октябрем 2017 года), золото - $99,9 млн (рост на 1,5%), полиэтилен - $68,5 млн (рост на 15,1%), очищенные орехи - $65,7 млн (спад на 25,8%), хлопок - $63,8 млн (рост в 2,34 раза).
В целом, за январь-октябрь Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $405,5 млн или 30% от общего объема ненефтяного экспорта.
За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия - $467,1 млн (рост на 10,1%), Турция - $293,8 млн (рост на 20,9%), Швейцария - $111,4 млн (спад на 0,7%), Грузия - $106,5 млн (спад на 1,4%) и Казахстан - $38,4 млн (рост на 47,6%). Таким образом, 34,5% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.
В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.
Б.Рустамбеков
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