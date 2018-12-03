ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое - до $200 млрд в 2021-2025 годах

Всемирный банк (ВБ) объявил о намерении увеличить вдвое сумму средств, которую он выделяет на борьбу с изменениями климата в рамках следующей пятилетней программы.
Таким образом, в 2021-2025 годах банк предоставит около $200 млрд для поддержки стран, которые имеют амбициозные проекты в области защиты климата.
Намерения ВБ посылают важный сигнал глобальному сообществу поступить подобным образом, говорится в его сообщении.
"Изменение климата является реальной угрозой для беднейших и наиболее уязвимых стран. Наши новые цели показывают, насколько серьезно мы занимаемся этим вопросом, мобилизуя и инвестируя $200 млрд в течение пяти лет в борьбу с климатическими изменениями", - заявил президент ВБ Джим Ён Ким. Миру требуется "построить более безопасное, более климатически устойчивое будущее", отметил он.
Средства должны прежде всего помочь бедным странам справиться с последствиями изменения климата. "Мы должны бороться с его причинами, но в то же время адаптироваться к последствиям, которые часто затрагивают беднейшие народы в наибольшей степени", - полагает главный исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.
В 2018 году группа ВБ выделила рекордные $20,5 млрд на финансирование климатических проектов.
С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице проходит 24-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи является сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века 2 градусами по Цельсию.
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Французская MBDA Systems получила «добро» от Парижа на продажу Азербайджану систем ПВО
Минналогов Азербайджана не планирует полностью отказываться от применения упрощенного налога
Туркменистан планирует открыть Торговый дом в Азербайджане
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-октябре превысили $22 млн
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Эр-Рияд готов расследовать смерть журналиста Хашкаджи - Песков
Коалиция во главе с США заявила о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии
Украина за неделю не впустила почти 190 россиян, прилетевших из Минска
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил стоимость обслуживания премиальных карт
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 195-летию Ивана Аксакова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»