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Экология 03.12.2018 13:13

ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое - до $200 млрд в 2021-2025 годах

Всемирный банк (ВБ) объявил о намерении увеличить вдвое сумму средств, которую он выделяет на борьбу с изменениями климата в рамках следующей пятилетней программы.

Таким образом, в 2021-2025 годах банк предоставит около $200 млрд для поддержки стран, которые имеют амбициозные проекты в области защиты климата.

Намерения ВБ посылают важный сигнал глобальному сообществу поступить подобным образом, говорится в его сообщении.

"Изменение климата является реальной угрозой для беднейших и наиболее уязвимых стран. Наши новые цели показывают, насколько серьезно мы занимаемся этим вопросом, мобилизуя и инвестируя $200 млрд в течение пяти лет в борьбу с климатическими изменениями", - заявил президент ВБ Джим Ён Ким. Миру требуется "построить более безопасное, более климатически устойчивое будущее", отметил он.

Средства должны прежде всего помочь бедным странам справиться с последствиями изменения климата. "Мы должны бороться с его причинами, но в то же время адаптироваться к последствиям, которые часто затрагивают беднейшие народы в наибольшей степени", - полагает главный исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

В 2018 году группа ВБ выделила рекордные $20,5 млрд на финансирование климатических проектов.

С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице проходит 24-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи является сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века 2 градусами по Цельсию.

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Тэги: МИР, КЛИМАТ, ВБ, ДЕНЬГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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