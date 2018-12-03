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СНГ 03.12.2018 13:35

Украина за неделю не впустила почти 190 россиян, прилетевших из Минска

Количество граждан России, получивших отказ во въезде в Украину и вернувшихся в аэропорт Минска, за неделю приблизилось к 190, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Всего с прошлого понедельника не пропущено 228 российских граждан, следовавших транзитом через Беларусь. В том числе на авиационном направлении - 189, причем в различных аэропортах Украины, но большинство - в Киеве (почти 170 человек)", - рассказал А.Бычковский.

Как уточнил официальный представитель ГПК, в наземном сообщении отказы во въезде россиянам не носят массовый характер. "За неделю украинской стороной не пропущено 39 человек, в большинстве своем в автодорожных пунктах пропуска", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, РОССИЯНЕ, ВОЗВРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]