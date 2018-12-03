Украина за неделю не впустила почти 190 россиян, прилетевших из Минска

Количество граждан России, получивших отказ во въезде в Украину и вернувшихся в аэропорт Минска, за неделю приблизилось к 190, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"Всего с прошлого понедельника не пропущено 228 российских граждан, следовавших транзитом через Беларусь. В том числе на авиационном направлении - 189, причем в различных аэропортах Украины, но большинство - в Киеве (почти 170 человек)", - рассказал А.Бычковский.
Как уточнил официальный представитель ГПК, в наземном сообщении отказы во въезде россиянам не носят массовый характер. "За неделю украинской стороной не пропущено 39 человек, в большинстве своем в автодорожных пунктах пропуска", - сказал собеседник агентства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»