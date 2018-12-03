Коалиция во главе с США заявила о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила об уничтожении одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" Абу аль-Умарайна, передают в понедельник западные СМИ.

По данным изданий, террорист был ликвидирован в минувшее воскресенье в Сирии во время удара при помощи беспилотника.

"Он (террорист - ИФ) был убит. А.аль-Умарайн представлял непосредственную угрозу для коалиции, отдавая боевикам соответствующие приказы, а также был причастен к убийству американского гражданина и бывшего рядового армии США Питера Кэссига", - приводят СМИ выдержки из заявления представителя коалиции Шона Райана.

По словам представителя, А.аль-Умарайн также имел отношение к казням нескольких заложников.

26-летний П.Кэссиг был взят в плен боевиками в 2013 году в Сирии, куда он поехал помогать сирийским беженцам. В 2014 году боевики ИГ опубликовали видео казни П.Кэссига и еще около 18 человек, которых экстремисты назвали сирийскими военнослужащими.

А.аль-Умарайн стал первым уничтоженным главарем ИГ, который, вероятно, имел прямое отношение к казни П.Кэссига.