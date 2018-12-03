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Дальнее зарубежье 03.12.2018 13:47

Коалиция во главе с США заявила о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила об уничтожении одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" Абу аль-Умарайна, передают в понедельник западные СМИ.

По данным изданий, террорист был ликвидирован в минувшее воскресенье в Сирии во время удара при помощи беспилотника.

"Он (террорист - ИФ) был убит. А.аль-Умарайн представлял непосредственную угрозу для коалиции, отдавая боевикам соответствующие приказы, а также был причастен к убийству американского гражданина и бывшего рядового армии США Питера Кэссига", - приводят СМИ выдержки из заявления представителя коалиции Шона Райана.

По словам представителя, А.аль-Умарайн также имел отношение к казням нескольких заложников.

26-летний П.Кэссиг был взят в плен боевиками в 2013 году в Сирии, куда он поехал помогать сирийским беженцам. В 2014 году боевики ИГ опубликовали видео казни П.Кэссига и еще около 18 человек, которых экстремисты назвали сирийскими военнослужащими.

А.аль-Умарайн стал первым уничтоженным главарем ИГ, который, вероятно, имел прямое отношение к казни П.Кэссига.

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Тэги: США, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]