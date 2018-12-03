Туркменистан планирует открыть Торговый дом в Азербайджане

Правительство Туркменистана намерено открыть Торговый дом в Азербайджане.

«Туркменистан планирует открытие Торгового дома (ТД) в Азербайджане. В ТД будут реализовываться производимые в Туркменистане текстильная продукция и ковры ручной работы», - сообщил первый секретарь-консул посольства Туркменистана в Баку Батур Режепов в ходе встречи с зампредом Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана (НКОПА) Фуадом Гумбатовым.

В сообщении конференции отмечается, что Б.Режепов обратился к НКОПА с предложением оказать поддержку в юридическом оформлении ТД, привлечении партнеров и найти место для ТД.

Ф.Гумбатов в свою очередь, пообещал, что НКОПА окажет необходимую поддержку в открытии в Азербайджане ТД Туркменистана.

Б.Рустамбеков