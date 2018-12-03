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Бизнес и законодательство 03.12.2018 13:42

Туркменистан планирует открыть Торговый дом в Азербайджане

Правительство Туркменистана намерено открыть Торговый дом в Азербайджане.

«Туркменистан планирует открытие Торгового дома (ТД) в Азербайджане. В ТД будут реализовываться производимые в Туркменистане текстильная продукция и ковры ручной работы», - сообщил первый секретарь-консул посольства Туркменистана в Баку Батур Режепов в ходе встречи с зампредом Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана (НКОПА) Фуадом Гумбатовым.

В сообщении конференции отмечается, что Б.Режепов обратился к НКОПА с предложением оказать поддержку в юридическом оформлении ТД, привлечении партнеров и найти место для ТД.

Ф.Гумбатов в свою очередь, пообещал, что НКОПА окажет необходимую поддержку в открытии в Азербайджане ТД Туркменистана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ТД, ОКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]