Туркменистан планирует открыть Торговый дом в Азербайджане

Правительство Туркменистана намерено открыть Торговый дом в Азербайджане.
«Туркменистан планирует открытие Торгового дома (ТД) в Азербайджане. В ТД будут реализовываться производимые в Туркменистане текстильная продукция и ковры ручной работы», - сообщил первый секретарь-консул посольства Туркменистана в Баку Батур Режепов в ходе встречи с зампредом Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана (НКОПА) Фуадом Гумбатовым.
В сообщении конференции отмечается, что Б.Режепов обратился к НКОПА с предложением оказать поддержку в юридическом оформлении ТД, привлечении партнеров и найти место для ТД.
Ф.Гумбатов в свою очередь, пообещал, что НКОПА окажет необходимую поддержку в открытии в Азербайджане ТД Туркменистана.
Б.Рустамбеков
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