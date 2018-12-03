Минналогов Азербайджана не планирует полностью отказываться от применения упрощенного налога

Министерство налогов Азербайджана не планирует полностью отказаться от применения упрощенного налога, сказала гендиректор департамента налоговой политики Минналогов Самира Мусаева.
По ее словам, ограничение числа плательщиков упрощенного налога, предусмотренное изменениями в Налоговый кодекс, принятыми парламентом, не несет собой целью увеличения налогооблагаемой базы или поступлений по налогам.
«В настоящее время у нас нет планов полностью ликвидировать упрощенный налог или заменить его на другой налог. Что касается ограничения числа плательщиков упрощенного налога, то данный шаг вызван необходимостью повышения уровня прозрачности. В списке плательщиков упрощенного налога после его сужения остаются лица, оказывающие частные услуги физическим лицам, а также субъекты предпринимательства, работающие напрямую с потребителями. Для них налоговая ставка была снижена до 2%, что облегчит им исполнение налоговых обязательств», - сказала С.Мусаева в понедельник на брифинге.
Как ранее сообщалось, принятые поправки в Кодекс подразумевают введение единой ставки упрощенного налога в размере 2%. Ранее ставка упрощенного налога составляла 4% в Баку и 2% - в других городах и районах, а также в Нахчыванской автономной республике.
Изменения также подразумевают сокращение списка лиц, обладающих правом быть плательщиками упрощенного налога. Права выплачивать упрощенный налог лишились лица, занимающиеся производственной деятельностью, количество работников которых превышает 5 человек; лица, занятые оптовой торговлей; лица, оказывающие услуги субъектам предпринимательства; лица, занимающиеся продажей золота, изделий из него, алмазов, а также изделий из кожи и меха; лица, занимающиеся лицензируемой деятельностью (за исключением строительства зданий).
По словам С. Мусаевой, вышеуказанные лица, если их годовой оборот не превышает 200 тыс. манатов, не будут обязаны вставать на учет в качестве плательщиков НДС.
«Данные категории физических лиц могут выбирать между НДС и налогом с доходов. При этом, учитывая льготы по налогу с доходов для лиц, чей годовой оборот не превышает 200 тыс. манатов, увеличение налоговой нагрузки для них будет несущественной», - считает С.Мусаева.
Согласно принятым в кодекс поправкам, льготы субъектам микро-предпринимательства включают освобождение от налога с доходов и налога на прибыль 75% дохода и прибыли от предпринимательской деятельности.Оставшаяся часть дохода в размере 25% будет облагаться налогом по ставке в 20%.
А.Мамедов
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