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Дальнее зарубежье 03.12.2018 14:35

В Токио считают, что решение территориального спора должно предшествовать мирному договору с РФ

Глава МИД Японии Таро Коно заявил в понедельник депутатам японского парламента, что лишь после урегулирования территориального спора с Россией стороны смогут заключить мирный договор.

"Основная политическая линия (японского правительства - ИФ) - это решение территориального вопроса, а затем заключение мирного договора; и на этой основе нам хотелось бы вести упорно вести переговоры", - приводит слова министра телеканал Эн-эйч-кей.

В ответ на вопрос, намерен ли Токио использовать в отношении будущего спорных островов такие слова как "возвращение" или "передача", Т.Коно подчеркнул, что пока что не намерен комментировать подобные детали переговоров с Россией.

В субботу по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с японским премьером о новом механизме решения проблемы мирного договора. По его словам, лидеры двух стран назначат с этой целью спецпредставителей, а непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел.

Позднее японская газета "Майнити" сообщила, что С.Абэ и В.Путин выбрали спецпредставителей для переговоров по заключению японо-российского мирного договора: с российской стороны им стал замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, с японской - заместитель главы МИД Такэо Мори.

Как отмечает издание, подобная договоренность при непосредственном участии лидеров стран, вероятно, указывает на стремление к переговорам, где "необходимы политические решения по многим вопросам". К таким вопросам относится число островов, которые могут быть возвращены Японии, а также условия передачи.

В частности, необходимо решить вопрос, какая страна будет обладать суверенитетом над переданными островами. Кроме того, придется определиться с дальнейшей судьбой россиян, проживающих на острове Шикотан.

Кроме того, серьезную озабоченность вызывает вопрос о возможном размещении на островах, если они будут возвращены, американских военных баз.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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