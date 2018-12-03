В Токио считают, что решение территориального спора должно предшествовать мирному договору с РФ

Глава МИД Японии Таро Коно заявил в понедельник депутатам японского парламента, что лишь после урегулирования территориального спора с Россией стороны смогут заключить мирный договор.
"Основная политическая линия (японского правительства - ИФ) - это решение территориального вопроса, а затем заключение мирного договора; и на этой основе нам хотелось бы вести упорно вести переговоры", - приводит слова министра телеканал Эн-эйч-кей.
В ответ на вопрос, намерен ли Токио использовать в отношении будущего спорных островов такие слова как "возвращение" или "передача", Т.Коно подчеркнул, что пока что не намерен комментировать подобные детали переговоров с Россией.
В субботу по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с японским премьером о новом механизме решения проблемы мирного договора. По его словам, лидеры двух стран назначат с этой целью спецпредставителей, а непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел.
Позднее японская газета "Майнити" сообщила, что С.Абэ и В.Путин выбрали спецпредставителей для переговоров по заключению японо-российского мирного договора: с российской стороны им стал замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, с японской - заместитель главы МИД Такэо Мори.
Как отмечает издание, подобная договоренность при непосредственном участии лидеров стран, вероятно, указывает на стремление к переговорам, где "необходимы политические решения по многим вопросам". К таким вопросам относится число островов, которые могут быть возвращены Японии, а также условия передачи.
В частности, необходимо решить вопрос, какая страна будет обладать суверенитетом над переданными островами. Кроме того, придется определиться с дальнейшей судьбой россиян, проживающих на острове Шикотан.
Кроме того, серьезную озабоченность вызывает вопрос о возможном размещении на островах, если они будут возвращены, американских военных баз.
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