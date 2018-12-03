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Дальнее зарубежье 03.12.2018 14:46

Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправится в понедельник в Брюссель для встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

В ходе этой встречи будет обсуждаться развитие событий в регионе, сообщила канцелярия премьер-министра.

В поездке, которая продлится несколько часов, Б.Нетаньяху будут сопровождать глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн, руководитель Совета по национальной безопасности Меир Бен Шабат и военный атташе премьер-министра Ави Балот, отмечает издание NEWSru Israel.

По его данным, договоренность о встрече была достигнута на прошлой неделе.

М.Помпео прибудет в Брюссель для участия во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая пройдет 4-5 декабря.

В рамках этого мероприятия ожидается выступление госсекретаря США.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]