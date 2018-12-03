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СНГ 03.12.2018 15:03

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович в среду встретится с главой МИД Украины Климкиным

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в среду в Брюсселе планирует провести встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, следует из графика работы М.Шефчовича.

Тема переговоров не разглашается. Однако М.Шефчович ведет от лица Еврокомиссии трехсторонние переговоры России, ЕС и Украины по газу. При этом на последней трехсторонней встрече в июле украинскую сторону представлял глава МИД П.Климкин.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]