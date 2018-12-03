Вице-президент Еврокомиссии Шефчович в среду встретится с главой МИД Украины Климкиным

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в среду в Брюсселе планирует провести встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, следует из графика работы М.Шефчовича.

Тема переговоров не разглашается. Однако М.Шефчович ведет от лица Еврокомиссии трехсторонние переговоры России, ЕС и Украины по газу. При этом на последней трехсторонней встрече в июле украинскую сторону представлял глава МИД П.Климкин.