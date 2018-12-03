В выставке Bakutel 2018 примут участие 230 компаний

Очередная, 24-я выставка международная выставка «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel 2018 пройдет 4-7 декабря 2018 года в Баку, заявил региональный директор ITE Group Эдвард Строон на пресс-конференции в понедельник.

«В выставке Bakutel 2018 примут участие 230 компании из 20 стран мира, среди которых Азербайджан, Китай, Нидерланды, ОАЭ, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция и другие. 30% от общего количества участников составят дебютанты. Число участников по сравнению с Bakutel 2017 увеличилось на 16%», - сказал он.

Также на Bakutel национальные стенды представят 10 стран - Иран, Италия, Беларусь, США, ОАЭ, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Польша.

В рамках Bakutel также пройдут два форума: IV азербайджано-белорусский форум по информационно-коммуникационным технологиям и азербайджано-израильский форум по ИКТ.

Б.Рустамбеков