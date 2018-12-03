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Транспорт и связь 03.12.2018 14:42

В выставке Bakutel 2018 примут участие 230 компаний

Очередная, 24-я выставка международная выставка «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel 2018 пройдет 4-7 декабря 2018 года в Баку, заявил региональный директор ITE Group Эдвард Строон на пресс-конференции в понедельник.

«В выставке Bakutel 2018 примут участие 230 компании из 20 стран мира, среди которых Азербайджан, Китай, Нидерланды, ОАЭ, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция и другие. 30% от общего количества участников составят дебютанты. Число участников по сравнению с Bakutel 2017 увеличилось на 16%», - сказал он.

Также на Bakutel национальные стенды представят 10 стран - Иран, Италия, Беларусь, США, ОАЭ, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Польша.

В рамках Bakutel также пройдут два форума: IV азербайджано-белорусский форум по информационно-коммуникационным технологиям и азербайджано-израильский форум по ИКТ.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЫСТАВКА, BAKUTEL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]