Порошенко внес в парламент законопроект о проведении местных выборов в период военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в закон о правовом режиме военного положения по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на 23 декабря.

Как сообщается в понедельник на сайте парламента, соответствующий законопроект авторства президента Украины зарегистрирован 3 декабря 2018 года.

О том, что Верховная Рада должна назначить выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) в областях Украины, в которых введено военное положение, ранее в понедельник высказался спикер парламента Андрей Парубий.

"По моему личному мнению, парламент должен развязать эту проблему (запрет на проведение выборов согласно закону о правовом режиме военного положения - ИФ) и назначить выборы в громадах в областях, в которых введено военное положение", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Он отметил, что выборы должны состояться почти в 40 ОТГ. А.Парубий напомнил, что в 2014 году на Украине были проведены выборы - как президентские, так и парламентские.

По словам спикера, необходимо юридически урегулировать проведение выборов в ОТГ и промежуточных местных выборов. В этом ключе он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник внесет соответствующий законопроект.

"Я очень надеюсь, что мы на этой неделе сможем этот законопроект рассмотреть", - сказал А.Парубий.

Он также выказал уверенность, что данный закон Верховная Рада примет в целом уже в четверг.