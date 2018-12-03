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СНГ 03.12.2018 15:19

Порошенко внес в парламент законопроект о проведении местных выборов в период военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в закон о правовом режиме военного положения по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на 23 декабря.

Как сообщается в понедельник на сайте парламента, соответствующий законопроект авторства президента Украины зарегистрирован 3 декабря 2018 года.

О том, что Верховная Рада должна назначить выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) в областях Украины, в которых введено военное положение, ранее в понедельник высказался спикер парламента Андрей Парубий.

"По моему личному мнению, парламент должен развязать эту проблему (запрет на проведение выборов согласно закону о правовом режиме военного положения - ИФ) и назначить выборы в громадах в областях, в которых введено военное положение", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Он отметил, что выборы должны состояться почти в 40 ОТГ. А.Парубий напомнил, что в 2014 году на Украине были проведены выборы - как президентские, так и парламентские.

По словам спикера, необходимо юридически урегулировать проведение выборов в ОТГ и промежуточных местных выборов. В этом ключе он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник внесет соответствующий законопроект.

"Я очень надеюсь, что мы на этой неделе сможем этот законопроект рассмотреть", - сказал А.Парубий.

Он также выказал уверенность, что данный закон Верховная Рада примет в целом уже в четверг.

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Тэги: УКРАИНА, РЕЖИМ, ВЫБОРЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]