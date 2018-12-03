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Дальнее зарубежье 03.12.2018 15:30

Главы МИД стран НАТО обсудят темы ДРСМД и поведения России - Столтенберг

Министры иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса в ходе саммита 4-5 декабря сосредоточат свое внимание на российской тематике, обсудят ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и проблемы безопасности в мире, сообщил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Завтра и послезавтра министры иностранных дел НАТО встретятся и обсудят широкий спектр вопросов, связанных с безопасностью, экстремизм в Северной Африке, Ближний Восток, нестабильность в Афганистане и дестабилизирующее поведение России. Мы обсудим договор о РСМД", - сказал он, выступая в Брюсселе для прессы.

Й.Столтенберг в очередной раз отметил, что "Россия ставит под угрозу существование ДРСМД". Он вновь заявил о разработке Россией новых ракет, подрывающих, по его мнению, данное соглашение.

В то же время, по словам генсека, США полностью выполняют условия ДРСМД.

"Новых американских ракет в Европе нет, но есть новые российские ракеты. России следует немедленно предпринять шаги, чтобы гарантировать полное соблюдение договора прозрачным и подлежащем проверке путем", - сказал Й.Столтенберг.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ВСТРЕЧА, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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