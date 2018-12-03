В Азербайджане с 1997 года более 6 тыс. инвалидов и членов семей-шехидов получили жилье от государства - Минтруда

Около 620 тыс. граждан в Азербайджане имеют инвалидность, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

«В Азербайджане по состоянию на 1 октября 2018 года на учете состоят около 620 тыс. граждан с инвалидностью, МТСЗН обеспечивает им выплату трудовых пенсий и ежемесячных социальных пособий», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, граждане пенсионного возраста, имеющие инвалидность, составляют 30% пенсионеров.

Среди получающих ежемесячные социальные пособия граждан до 60% составляют лица с инвалидностью и дети с ограниченными физическими возможностями.

По сообщению МТСЗН, начиная с 1997 года, государство обеспечило жильем 6,1 тыс. инвалидов и семей шехидов. Более 6 тыс. инвалидов войны и приравненных к ним граждан получили за счет госбюджета легковые автомобили.

Р.Бабаев