Украинцы в шоке от военного положения и бегут из страны - Тимошенко

Лидер фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает подумать о возможности сокращения срока введенного на Украине военного положения, поскольку оно очень напугало жителей страны.

"Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди массово выезжают из страны. Мы, как парламент, не имеем права оставить без внимания все процессы, которые происходят во время военного положения", - заявила Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Она предложила Раде в закрытом режиме заслушать президента Украины и силовиков и после этого решить вопрос о сроках военного положения. "Мы обязаны в закрытом режиме заслушать президента, секретаря СНБО, главных силовиков о том, как разворачивается ситуация с военным положением, что делается. И в зависимости от этого, определиться, как мы дальше действуем", - сказала Ю.Тимошенко.

"Может быть, нужно будет обратиться к президенту о сокращении срока военного положения. Возможно, в нем не будет такой необходимости дальше, если не будет для этого оснований", - заявила лидер "Батькивщины".