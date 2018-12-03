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СНГ 03.12.2018 16:13

Украинцы в шоке от военного положения и бегут из страны - Тимошенко

Лидер фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает подумать о возможности сокращения срока введенного на Украине военного положения, поскольку оно очень напугало жителей страны.

"Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди массово выезжают из страны. Мы, как парламент, не имеем права оставить без внимания все процессы, которые происходят во время военного положения", - заявила Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Она предложила Раде в закрытом режиме заслушать президента Украины и силовиков и после этого решить вопрос о сроках военного положения. "Мы обязаны в закрытом режиме заслушать президента, секретаря СНБО, главных силовиков о том, как разворачивается ситуация с военным положением, что делается. И в зависимости от этого, определиться, как мы дальше действуем", - сказала Ю.Тимошенко.

"Может быть, нужно будет обратиться к президенту о сокращении срока военного положения. Возможно, в нем не будет такой необходимости дальше, если не будет для этого оснований", - заявила лидер "Батькивщины".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВОЕНПОЛОЖЕНИЕ, ТИМОШЕНКО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]