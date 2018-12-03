В Тегеране приветствуют предстоящие переговоры по Йемену в Швеции

МИД Ирана позитивно оценивает переговоры по Йемену, которые запланированы на этой неделе в Швеции, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на заявление ведомства.
В нем отмечается, что Тегеран призывает стороны переговоров к "конструктивному и ответственному сотрудничеству", а международное сообщество - к более активному участию в выработке политического решения по йеменскому вопросу.
Иранские власти выражают надежду на то, что в ходе переговоров удастся заложить основу для достижения договоренностей, которые положат конец страданиям йеменского населения и блокаде страны, подчеркивается в документе.
"Исламская республика Иран в очередной раз подчеркивает, что йеменский кризис не может быть урегулирован иным способом, кроме как посредством политического решения на основании переговоров", - говорится в сообщении "Тасним".
В нем подчеркивается, что в МИД Ирана также указали на план из четырех пунктов по решению кризиса в Йемене.
В апреле 2015 года глава МИД Ирана Джавад Зариф направил в ООН письмо с изложением плана из четырех пунктов по решению йеменского кризиса. План включал в себя такие пункты, как прекращение бомбардировок со стороны арабской коалиции, установление перемирия, обеспечение гуманитарной и медицинской помощи населению Йемена, а также восстановление мира и стабильности в этой стране посредством диалога и урегулирования национальных разногласий без предварительных условий.
На этой неделе в Швеции запланированы переговоры, нацеленные на то, чтобы запустить процесс мирного урегулирования в стране. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш называл эти переговоры "очень важным моментом для Йемена".
Предыдущий раунд мирных переговоров по Йемену, который должен был пройти в Швейцарии в сентябре, окончился неудачей из-за нежелания хуситов участвовать в нем: тогда повстанцы заявили, что ООН не смогла бы гарантировать надлежащий уровень безопасности их представителям, а также возвращения делегации в Йемен после переговоров.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.
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