В Тегеране приветствуют предстоящие переговоры по Йемену в Швеции

МИД Ирана позитивно оценивает переговоры по Йемену, которые запланированы на этой неделе в Швеции, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на заявление ведомства.

В нем отмечается, что Тегеран призывает стороны переговоров к "конструктивному и ответственному сотрудничеству", а международное сообщество - к более активному участию в выработке политического решения по йеменскому вопросу.

Иранские власти выражают надежду на то, что в ходе переговоров удастся заложить основу для достижения договоренностей, которые положат конец страданиям йеменского населения и блокаде страны, подчеркивается в документе.

"Исламская республика Иран в очередной раз подчеркивает, что йеменский кризис не может быть урегулирован иным способом, кроме как посредством политического решения на основании переговоров", - говорится в сообщении "Тасним".

В нем подчеркивается, что в МИД Ирана также указали на план из четырех пунктов по решению кризиса в Йемене.

В апреле 2015 года глава МИД Ирана Джавад Зариф направил в ООН письмо с изложением плана из четырех пунктов по решению йеменского кризиса. План включал в себя такие пункты, как прекращение бомбардировок со стороны арабской коалиции, установление перемирия, обеспечение гуманитарной и медицинской помощи населению Йемена, а также восстановление мира и стабильности в этой стране посредством диалога и урегулирования национальных разногласий без предварительных условий.

На этой неделе в Швеции запланированы переговоры, нацеленные на то, чтобы запустить процесс мирного урегулирования в стране. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш называл эти переговоры "очень важным моментом для Йемена".

Предыдущий раунд мирных переговоров по Йемену, который должен был пройти в Швейцарии в сентябре, окончился неудачей из-за нежелания хуситов участвовать в нем: тогда повстанцы заявили, что ООН не смогла бы гарантировать надлежащий уровень безопасности их представителям, а также возвращения делегации в Йемен после переговоров.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.