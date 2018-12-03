Ракетное оружие Ирана свело на нет силу американских авианосцев - командир КСИР

Заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами уверен, что иранские баллистические ракеты лишили авианосцы США каких-либо преимуществ при действиях в Ближневосточном регионе, передает в понедельник агентство "Тасним".
"Выступая в Тегеране, бригадный генерал Хоссейн Салами сказал, что разработка Ираном баллистических ракет положила конец свободе действий авианосцев США в регионе и заставила американцев уйти", - пишет агентство.
При этом, по словам командира, сами американцы признали, что их авианосцы "ничто иное как металлолом и склад боеприпасов, который необходимо оберегать".
Также Х.Салами предположил, что США и их союзники потратили более $7 трлн, чтобы создать террористическую группировку "Исламское государство" с целью ликвидировать "ось антиизраильского движения сопротивления" в регионе, однако эти планы потерпели неудачу.
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