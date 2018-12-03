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Регион 03.12.2018 17:00

Ракетное оружие Ирана свело на нет силу американских авианосцев - командир КСИР

Заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами уверен, что иранские баллистические ракеты лишили авианосцы США каких-либо преимуществ при действиях в Ближневосточном регионе, передает в понедельник агентство "Тасним".

"Выступая в Тегеране, бригадный генерал Хоссейн Салами сказал, что разработка Ираном баллистических ракет положила конец свободе действий авианосцев США в регионе и заставила американцев уйти", - пишет агентство.

При этом, по словам командира, сами американцы признали, что их авианосцы "ничто иное как металлолом и склад боеприпасов, который необходимо оберегать".

Также Х.Салами предположил, что США и их союзники потратили более $7 трлн, чтобы создать террористическую группировку "Исламское государство" с целью ликвидировать "ось антиизраильского движения сопротивления" в регионе, однако эти планы потерпели неудачу.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, США, АВИАНОСЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]