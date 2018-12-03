Минналогов Азербайджана не ожидает сильного сокращения поступлений в бюджет в связи с принятием поправок в Налоговый кодекс

Поправки в Налоговый кодекс, принятые парламентом Азербайджана на минувшей неделе, не приведут к значительному сокращению налоговых поступлений в госбюджет, сказала гендиректор департамента налоговой политики Минналогов Самира Мусаева.
«Изменения в Налоговый кодекс не должны привести к сильному сокращению поступлений в госбюджет в 2019 году», - сказала С.Мусаева на брифинге в понедельник.
По ее словам, этому будет способствовать легализации трудовых отношений между работником и работодателем. «Увеличение прозрачности и легализация трудовых отношений позволят нивелировать возможные финансовые потери от предоставления льгот. Наши оптимистичные прогнозы говорят о том, что поступления даже могут остаться на прошлогоднем уровне», - отметила С.Мусаева.
Как ранее сообщалось, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в минувшую пятницу принял во II-ом и III-ем чтениях проект поправок в Налоговом кодексе, предусматривающих существенное изменение с 2019 года системы взимания подоходного налога (налога с доходов) с наемных сотрудников, работающих в частном (ненефтегазовом) сектор, а также отчислений на социальное страхование.
В целом, в кодекс было внесено около 240 изменений.
Согласно поправкам, в рамках этих реформ с 1 января 2019 года сроком на 7 лет планируется предоставить 100%-ую льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота будет распространяться на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (в настоящее время подоходный налог взимается в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).
Если зарплата работника будет превышать 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник будет выплачивать подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (в настоящее время 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).
Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.
Ранее сообщалось, что по оценкам правительства, данные реформы на начальном этапе могут привести к некоторому сокращению поступлений в госбюджет по статье "подоходный налог". Однако, в последующие годы по мере роста экономической активности в стране, сокращения доли "теневой экономики", за счет усиления налогового администрирования, будет наблюдаться рост поступлений в бюджет по этому виду налога.
А.Мамедов
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
В Азербайджане в 2018 году 300 граждан с инвалидностью создали семейные хозяйства в рамках программы самозанятости
Более 20 обвиняемых предстанут перед судом по делу об июльских беспорядках в Гяндже
В Азербайджане с 1997 года более 6 тыс. инвалидов и членов семей-шехидов получили жилье от государства - Минтруда
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Действующий и избранный президенты Грузии обсудили передачу дел
Власти Афганистана подтвердили ликвидацию одного из лидеров "Талибан"
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Вышло продолжение самого успешного ролика года!
Сегодня в мире отмечают День неизвестного солдата. В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Клиенты Bakcell пользуются эксклюзивными скидками и преимуществами от сотен партнеров программы Ulduzum
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»