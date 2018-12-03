Минналогов Азербайджана не ожидает сильного сокращения поступлений в бюджет в связи с принятием поправок в Налоговый кодекс

Поправки в Налоговый кодекс, принятые парламентом Азербайджана на минувшей неделе, не приведут к значительному сокращению налоговых поступлений в госбюджет, сказала гендиректор департамента налоговой политики Минналогов Самира Мусаева.

«Изменения в Налоговый кодекс не должны привести к сильному сокращению поступлений в госбюджет в 2019 году», - сказала С.Мусаева на брифинге в понедельник.

По ее словам, этому будет способствовать легализации трудовых отношений между работником и работодателем. «Увеличение прозрачности и легализация трудовых отношений позволят нивелировать возможные финансовые потери от предоставления льгот. Наши оптимистичные прогнозы говорят о том, что поступления даже могут остаться на прошлогоднем уровне», - отметила С.Мусаева.

Как ранее сообщалось, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в минувшую пятницу принял во II-ом и III-ем чтениях проект поправок в Налоговом кодексе, предусматривающих существенное изменение с 2019 года системы взимания подоходного налога (налога с доходов) с наемных сотрудников, работающих в частном (ненефтегазовом) сектор, а также отчислений на социальное страхование.

В целом, в кодекс было внесено около 240 изменений.

Согласно поправкам, в рамках этих реформ с 1 января 2019 года сроком на 7 лет планируется предоставить 100%-ую льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота будет распространяться на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (в настоящее время подоходный налог взимается в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).

Если зарплата работника будет превышать 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник будет выплачивать подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (в настоящее время 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).

Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.

Ранее сообщалось, что по оценкам правительства, данные реформы на начальном этапе могут привести к некоторому сокращению поступлений в госбюджет по статье "подоходный налог". Однако, в последующие годы по мере роста экономической активности в стране, сокращения доли "теневой экономики", за счет усиления налогового администрирования, будет наблюдаться рост поступлений в бюджет по этому виду налога.

А.Мамедов