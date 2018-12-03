У сторонников Саакашвили нет ресурсов для дестабилизации ситуации в Грузии - спикер парламента

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезной воскресную акцию сторонников бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД), возглавляемой экс-президентом Михаилом Саакашвили, с требованием назначить досрочные выборы депутатов.

"Вчера мы видели их "большую акцию", где еще раз проявилось, что у них нет никаких ресурсов для создания какой-либо дестабилизации в стране. Все, что происходило вчера, было комичным и несерьезным. В том числе и озвученные с их стороны инициативы. В Грузии дестабилизация не имеет никакой перспективы. Мы несем ответственность за то, что мирное развитие нашей страны продолжится", - заявил Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского "Первого канала".

Накануне на проспекте Руставели в Тбилиси состоялась акцию сторонников ЕНД, в которой, по оценке грузинских экспертов, участвовали около трех тысяч человек. На акции было выдвинуто требование к властям до 16 декабря приступить к совместным с оппозицией консультациям для выработки действий по проведению досрочных парламентских выборов.

По словам И.Кобахидзе, ни о каких консультациях с "партией Саакашвили" речи быть не может, а очередные выборы в парламент состояться в 2020 году, как это прописано в Конституции.

"Мы не можем говорить с партией, во главе которой стоит преступник Саакашвили, который призывает к дестабилизации и революции в Грузии", - сказал спикер.