У сторонников Саакашвили нет ресурсов для дестабилизации ситуации в Грузии - спикер парламента

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезной воскресную акцию сторонников бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД), возглавляемой экс-президентом Михаилом Саакашвили, с требованием назначить досрочные выборы депутатов.
"Вчера мы видели их "большую акцию", где еще раз проявилось, что у них нет никаких ресурсов для создания какой-либо дестабилизации в стране. Все, что происходило вчера, было комичным и несерьезным. В том числе и озвученные с их стороны инициативы. В Грузии дестабилизация не имеет никакой перспективы. Мы несем ответственность за то, что мирное развитие нашей страны продолжится", - заявил Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского "Первого канала".
Накануне на проспекте Руставели в Тбилиси состоялась акцию сторонников ЕНД, в которой, по оценке грузинских экспертов, участвовали около трех тысяч человек. На акции было выдвинуто требование к властям до 16 декабря приступить к совместным с оппозицией консультациям для выработки действий по проведению досрочных парламентских выборов.
По словам И.Кобахидзе, ни о каких консультациях с "партией Саакашвили" речи быть не может, а очередные выборы в парламент состояться в 2020 году, как это прописано в Конституции.
"Мы не можем говорить с партией, во главе которой стоит преступник Саакашвили, который призывает к дестабилизации и революции в Грузии", - сказал спикер.
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Президент Алиев принял министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
В Азербайджане с марта 2019г вступят в силу новые правила определения лимитов по открытой валютной позиции для банков
В Азербайджане в 2018 году 300 граждан с инвалидностью создали семейные хозяйства в рамках программы самозанятости
Более 20 обвиняемых предстанут перед судом по делу об июльских беспорядках в Гяндже
В Азербайджане с 1997 года более 6 тыс. инвалидов и членов семей-шехидов получили жилье от государства - Минтруда
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Вышло продолжение самого успешного ролика года!
Сегодня в мире отмечают День неизвестного солдата. В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Клиенты Bakcell пользуются эксклюзивными скидками и преимуществами от сотен партнеров программы Ulduzum
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»