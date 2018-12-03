МВД Афганистана подтверждает гибель одного из лидеров радикального движения "Талибан" муллы Мохаммад Рахима Манана, сообщил в понедельник телеканал Tolo News.
"Ликвидация главы военной комиссии талибов и теневого губернатора провинции Гильменд на юге Афганистана муллы М.Р.Манана, известного также как мулла Абдулманнан Ахунд, положительно скажется на положении в области безопасности в провинциях", - цитирует телеканал представителя МВД Афганистана.
Ранее The New York Times со ссылкой на повстанческую группу и афганских и американских чиновников сообщила о ликвидации известного полевого командира афганских талибов на юге Афганистана в результате авиаудара, нанесенного США.
Движение "Талибан" ранее охарактеризовало смерть муллы Манана как "большую потерю", однако заявило, что это не повлияет на деятельность группы.
"Движение "Талибан" должно рассмотреть возможность активизации мирных переговоров, а не борьбы", - заявила представитель сил США в Афганистане Дебра Ричардсон, подтвердив, что мулла Манан был убит.
Она добавила, что у талибов "будут проблемы с усилением борьбы" из-за того, что их бойцы и лидеры находятся под постоянной угрозой нападения. "Мирные переговоры - единственное решение", - подчеркнула Д.Ричардсон.
М.Р.Манан организовал компанию повстанцев по захвату большей части провинции Гильменд. Он также считается ключевой фигурой в формировании спецназа талибов - "Красного подразделения" - которое осуществляло смертоносные вылазки в различных районах страны.
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