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Бизнес и законодательство 03.12.2018 15:22

УМЭО SOCAR сохранило в январе-октябре лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 10 крупными государственными компаниями в январе-октябре 2018 года составил $392,511 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

«По итогам января-октября 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом в $151,5 млн», - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний к числу крупных ненефтяных экспортеров также относятся: Det-al Aluminum ($84,6 млн), "Азерэнержи" ($59 млн), ЗАО «AzerGold» ($26,5 млн), «Азербайджанские авиалинии» ($24,1 млн), SOCAR Methanol ($26,8 млн), ООО CTS-Agro ($16,1 млн), ЗАО «Заготовка и снабжение продовольственной продукцией» ($2,5 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана ($0,729 млн), ОАО «Дочернее предприятие Сураханского машиностроительного завода» ($0,682 тыс.).

Как сообщалось ранее, Азербайджан в январе-октябре 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 351 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УМЭО, SOCAR, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]