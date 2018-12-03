Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения добычи, Brent торгуется у $61,75 за баррель

Нефтяной рынок активно восстанавливается в понедельник на оптимизме по поводу ограничения добычи нефти странами ОПЕК+ после обвала в ноябре.
Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 подорожали на $2,29 (3,85%) - до $61,75 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на январь к указанному времени подскочили на $2,11 (4,14%) - до $53,04 за баррель.
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.
"Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение", - сказал он, комментируя итоги встречи с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. "Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать. И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать", - отметил президент.
При этом нефтяной рынок, по сути, проигнорировал решение Катара выйти из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Как заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi), после этого страна не будет выполнять условия соглашения по ограничению добычи.
Катар добывает 610 тыс. баррелей нефти в день, что составляет менее 2% от всего объема добычи картелем.
Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 2, до 887 единиц. Таким образом, показатель вырос в шестой раз за последние восемь недель.
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