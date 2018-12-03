Президент Киргизии предложил расширить ЕАЭС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил за расширение Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Президенты уходят и приходят, народы остаются. Народы России, Казахстана, Киргизии, а также Армении и Белоруссии всегда будут вместе. А также народы других стран - Узбекистана и Таджикистана. Потому что другие страны тоже могут войти в ЕАЭС, мы можем расширяться, в этом направлении тоже должны работать", - заявил в понедельник С.Жээнбеков в интервью российскому телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
По его словам, торговля в ЕАЭС активно развивается. "Внутри ЕАЭС торгуем, это будет только расширяться. Это говорит о том, что страны объединения могут конкурировать с другими зарубежными странами. Мы в этом вопросе должны согласованно работать", - отметил он.
С.Жээнбеков сказал, что Киргизии нужны инвестиции. "Объем ВВП на душу населения в Киргизии составляет $1,2 тыс., мы на этом уровне остаемся последние пять лет. Я как президент вынужден искать инвестиции со всех стран мира. Без внешних инвестиций мы не сможем развиваться", - заявил он.
Президент Киргизии, на вопрос журналиста телеканала, каким он видит будущее ЕАЭС, ответил, что видит будущее объединения по примеру Европейского союза.
"Как Европейский союз, где нет границ, пограничников. Все наши граждане свободно перемещаются по Союзу и получают услуги, какие бы ни были услуги - медицинские, образовательные. Чтобы гражданин любой страны ЕАЭС мог получить такие же условия как граждане тех стран, которые проживают в той или иной стране Союза", - сказал он.
"Я очень верю в будущее ЕАЭС, у нас огромный потенциал. Мы тоже придем к единой валюте, но нужно время. Мы должны внедрять лучшее, что есть в ЕС, мы не против этого. На это должен быть согласен бизнес, мы должны работать в этом направлении", - отметил он.
"Думаю, в 2040 году экономика наших стран будет такой же как в других ведущих странах, как в Европейском союзе, США, Японии", - сказал С.Жээнбеков.
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