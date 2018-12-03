Более 20 обвиняемых предстанут перед судом по делу об июльских беспорядках в Гяндже

Уголовное дело, возбужденное в связи с покушением на экс-главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и организацией беспорядков в Гяндже в июле текущего года, передано в суд, говорится в совместном сообщении МВД, Службы госбезопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На процессе, который пройдет в Гянджинском суде по тяжким преступлениям, в качестве обвиняемых предстанут 22 человека – Маариф Гаджиев, Шахлар Рзаев, Руслан Гасанов, Турал Байрамов, Низами Акперов, Кямал Магеррамов, Сеймур Алиев, Тогрул Вердиев, Орхан Ягналиев, Араз Гасанов, Вагиф Ашрафов, Хаял Гафаров, Кямал Гулиев, Рауль Сулейманов, Ульви Гасанов, Вюгар Аллахвердиев, Самир Ибрагимов, Али Рзаев, Рауф Гурбанзаде, Мирешгин Сеидов, Кямал Мамедтагиев и Гадир Гусейнов.

Вышеуказанные лица обвиняются по статьям 220.1 (Массовые беспорядки), 228.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров), 315.2 (Сопротивление или применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Азербайджана.

В материалах уголовного дела отмечается, что М.Гаджиев, Х.Гафаров и разделяющие их радикальные религиозные взгляды Ш.Рзаев, Р.Беюккишиев, К.Гулиев и другие лица распространили посредством социальных сетей и личных связей призывы к насилию и массовым беспорядкам, с целью чего призвали людей собраться перед зданием Исполнительной власти города Гянджа.

В обвинительном акте говорится, что вышеупомянутые лица обвиняются в грубом нарушении общественного порядка в Гяндже, совершении насильственных действий, организации массовых беспорядков с оказанием вооруженного сопротивления, представляющего угрозу жизни и здоровью представителей власти, а также незаконном приобретении, ношении и хранении ручных гранат, патронов к автоматическому оружию и наркотиков.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа были убиты два офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

Р.Бабаев