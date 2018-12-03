Клиенты Bakcell пользуются эксклюзивными скидками и преимуществами от сотен партнеров программы Ulduzum

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell реализует одну из самых масштабных программ лояльности в стране, предоставляя своим клиентам эксклюзивные скидки и преимущества, предлагаемые более чем 250 местными и международными партнерами в более чем 400 точках продаж и обслуживания

До сих пор, почти 3 миллиона абонентов Bakcell воспользовались программой Ulduzum, уже более пяти лет подряд считающейся одной из самых успешных программ лояльности в Азербайджане. Пользователи Ulduzum имеют возможность пользоваться эксклюзивными кампаниями и скидками в популярных ресторанах, отелях, престижных магазинах моды, парфюмерии и электроники, а также оздоровительных, спортивных, развлекательных центрах, популярных кинотеатрах, банках, книжных магазинах, кабельных ТВ и др.

Портал «Hesab.az», сеть кинотеатров «Park Cinema», компания «166 Yük Taksisi», а также сети магазинов «Ideal» и «Poppy Gallery», являясь одними из самых активных партнеров Ulduzum, продемонстрировали самые высокие результаты в этом сезоне, с точки зрения количества пользователей.

Следует отметить, что компания «166 Yük Taksisi» является партнером Ulduzum с мая 2018 года. За это время, более 12 000 клиентов компании получили возможность воспользоваться различными скидками посредством этой программы лояльности. Пользователям без каких-либо дополнительных условий предоставляется скидка 10% на услуги грузовых такси и эвакуаторов, а также 15% на услуги по уборке.

«Программа лояльности Ulduzum предлагает широкие возможности для пользователей благодаря обширной сети партнеров. Для каждой партнерской компании эта программа является отличным инструментом для повышения лояльности клиентов. Например, наши клиенты очень заинтересованы в получении скидок. «166 Yük Taksisi» высоко ценит сотрудничество с программой Ulduzum от Bakcell» говорит менеджер по маркетингу «166 Yük Taksisi» Руфат Алиев.

Сеть кинотеатров Park Cinema, являясь одним из самых активных партнеров программы, предлагает пользователям «Ulduzum» бесплатный второй билет в кино по четвергам. На сегодняшний день около 16 000 пользователей получили возможность воспользоваться этим предложением в 3 кинотеатрах (расположенных в торговых центрах Park Bulvar, Metropark и Park Zagulba) этой сети.

«Кампания пользуется огромной популярностью среди наших клиентов, и, как мы видим по их отзывам, многие клиенты очень хотят, чтобы это предложение было доступно и в другие дни недели. Ориентированность на клиента очень важна для любой компании, желающей быть конкурентоспособной на рынке. Это наглядная демонстрация того, какую ценность компания придает своим клиентам. Bakcell - первый мобильный оператор Азербайджана, а Park Cinema - первая в стране сеть кинотеатров. Когда лидеры рынка работают вместе, они, безусловно, способны представить много новинок. Мы всегда рады проводить новые кампании вместе с Bakcell и Ulduzum и готовы поддерживать этот проект и в дальнейшем», - говорит директор по продажам и маркетингу сети Park Cinema Муса Ахундов.

Преимущества программы Ulduzum заключаются не только в предоставлении больших скидок и льгот. Одной из основных целей программы является обеспечение удобств в повседневной жизни клиентов. Эта программа служит повышению лояльности, и построению надежных и прозрачных отношений между первым и самым инновационным мобильным оператором страны и огромной семьей его клиентов. Еще одно преимущество Ulduzum заключается в том, что оно выгодно не только для клиентов Bakcell, но и для партнеров, предоставляющих скидки.

Каждый абонент Bakcell может подключиться к программе лояльности Ulduzum, без какой либо абонентской платы. Все, что нужно сделать для подключения - это отправить SMS с текстом «1» на номер 5555. Более подробную информацию о программе Ulduzum можно получить на сайте www.ulduzum.az

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89