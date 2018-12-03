Уход стран НАТО из Афганистана обойдется дороже, чем присутствие в нем - Столтенберг

НАТО проведет 5 декабря в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел совещание с представителями всех государств-участников международной миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, сообщил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В Афганистане остаются серьезные вызовы. За последние месяцы союзники понесли потери, как и афганские военнослужащие и гражданское население. Мы должны продолжать принимать необходимые меры для того, чтобы эта страна никогда снова не стала прибежищем для международных террористов", - заявил Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, представляя журналистам повестку предстоящего 4-5 декабря Североатлантического совета на уровне глав МИД.
Он отметил, что НАТО усилила за последние месяцы свою поддержку международной миссии войсками и финансированием.
"Если мы уйдем, нам придется заплатить более значительную цену, чем, если мы останемся", - подчеркнул генсек НАТО.
На просьбу прокомментировать, почему альянс должен продолжать присутствовать в Афганистане, Й.Столтенберг объяснил, что для НАТО это присутствие важно, потому что необходимо не допустить превращения Афганистана в платформу для планирования и проведения терактов против союзнических стран.
"Да, нам дорого обходится присутствие в Афганистане и в финансовом плане, и в плане потерь, как это произошло в последние недели. Но нам нужно сравнивать расходы, которые придется понести, если мы уйдем, с тем, что будет, если мы останемся. Мы должны быть готовы к тому, что с нашим уходом вернется "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) и различные террористические организации смогут укорениться в Афганистане, создать там себе прибежище", - продолжил глава НАТО.
"Мы знаем, что "Аль-Каида" и ИГИЛ там уже присутствуют... У них есть каналы для того, чтобы просочиться в Европу. То есть, помогая Афганистану, мы помогаем себе, повышая безопасность наших граждан", - отметил Й.Столтенберг.
По его словам, нельзя допустить, "чтобы халифат, который ИГИЛ потерял в Ираке и Сирии, был воссоздан в Афганистане". "Это одна из причин, по которой мы там находимся", - добавил он.
"Из того, что мы наблюдаем, следует, что укрепляется профессионализм сил безопасности Афганистана, потому что они смогли обеспечить безопасность при проведении парламентских выборов, а это было очень непросто", - полагает генеральный секретарь НАТО.
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Цена нефти может упасть до $40 за баррель, если не снизить добычу, но Иран не верит в продление сделки
Цены на нефть растут на перспективах сокращения добычи, Brent подорожала до $61,46 за баррель
Компания CISCO обсудит перспективы сотрудничества с Азербайджаном
В Азербайджане в 2018 году 300 граждан с инвалидностью создали семейные хозяйства в рамках программы самозанятости
Более 20 обвиняемых предстанут перед судом по делу об июльских беспорядках в Гяндже
В Азербайджане с 1997 года более 6 тыс. инвалидов и членов семей-шехидов получили жилье от государства - Минтруда
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
В азербайджанском музее рассказали о русском фарфоре
Вышло продолжение самого успешного ролика года!
Сегодня в мире отмечают День неизвестного солдата. В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»