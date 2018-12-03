Уход стран НАТО из Афганистана обойдется дороже, чем присутствие в нем - Столтенберг

НАТО проведет 5 декабря в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел совещание с представителями всех государств-участников международной миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, сообщил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В Афганистане остаются серьезные вызовы. За последние месяцы союзники понесли потери, как и афганские военнослужащие и гражданское население. Мы должны продолжать принимать необходимые меры для того, чтобы эта страна никогда снова не стала прибежищем для международных террористов", - заявил Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, представляя журналистам повестку предстоящего 4-5 декабря Североатлантического совета на уровне глав МИД.

Он отметил, что НАТО усилила за последние месяцы свою поддержку международной миссии войсками и финансированием.

"Если мы уйдем, нам придется заплатить более значительную цену, чем, если мы останемся", - подчеркнул генсек НАТО.

На просьбу прокомментировать, почему альянс должен продолжать присутствовать в Афганистане, Й.Столтенберг объяснил, что для НАТО это присутствие важно, потому что необходимо не допустить превращения Афганистана в платформу для планирования и проведения терактов против союзнических стран.

"Да, нам дорого обходится присутствие в Афганистане и в финансовом плане, и в плане потерь, как это произошло в последние недели. Но нам нужно сравнивать расходы, которые придется понести, если мы уйдем, с тем, что будет, если мы останемся. Мы должны быть готовы к тому, что с нашим уходом вернется "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) и различные террористические организации смогут укорениться в Афганистане, создать там себе прибежище", - продолжил глава НАТО.

"Мы знаем, что "Аль-Каида" и ИГИЛ там уже присутствуют... У них есть каналы для того, чтобы просочиться в Европу. То есть, помогая Афганистану, мы помогаем себе, повышая безопасность наших граждан", - отметил Й.Столтенберг.

По его словам, нельзя допустить, "чтобы халифат, который ИГИЛ потерял в Ираке и Сирии, был воссоздан в Афганистане". "Это одна из причин, по которой мы там находимся", - добавил он.

"Из того, что мы наблюдаем, следует, что укрепляется профессионализм сил безопасности Афганистана, потому что они смогли обеспечить безопасность при проведении парламентских выборов, а это было очень непросто", - полагает генеральный секретарь НАТО.