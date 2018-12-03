Nissan отложил презентацию нового электромобиля Leaf из-за скандала

Японский автопроизводитель Nissan решил перенести презентацию новой версии электромобиля Leaf из-за скандала с арестом и увольнением председателя совета директором компании Карлоса Гона, пишет Dow Jones.
Презентация должна была состояться на этой неделе в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Для мероприятия Nissan арендовал здание Японо-американского музея и пригласил известную актрису Марго Робби.
Новый Leaf, компактный городской электромобиль, будет иметь повышенный запас хода без дозарядки и ряд других улучшений, говорят эксперты.
"Официальное объявление, касающееся деталей модели Nissan Leaf 2019 года, обладающей улучшенными характеристиками, будет сделано позднее, чтобы это важное событие получило подобающее освещение", - говорится в заявлении Nissan.
Вместе электромобиля Nissan представит в Лос-Анджелесе обновленные версии седана Maxima и кроcсовера Murano.
Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн, в направлявшейся регуляторам отчетности. Сам топ-менеджер, уволенный из компании единогласным решением совета директоров, отрицает свою вину, по данным японского телеканала NHK.
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