На севере Азербайджана открылись Центры KOB Dostu

В двух районах Азербайджана в понедельник открылись центры по оказанию услуги «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В понедельник в Хачмазском и Сиязанском районах открылись «KOB Dostu». Деятельность центра «KOB Dostu» открытого в городе Сиазань будет охватывать два района: Сиазанский и Шабранский»,- сказали в министерстве.

Как ранее сообщалось, в Домах KOB будут представлены 35 государственных структур, деятельность которых будет направлена на оказание помощи предпринимателям.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Всего же в 10 экономических районах Азербайджана будет создана сеть из 60 пунктов по оказанию услуги «KOB Dostu». Первый «KOB Dostu» был открыт в Массалинском районе.

Б.Рустамбеков