На севере Азербайджана открылись Центры KOB Dostu

В двух районах Азербайджана в понедельник открылись центры по оказанию услуги «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«В понедельник в Хачмазском и Сиязанском районах открылись «KOB Dostu». Деятельность центра «KOB Dostu» открытого в городе Сиазань будет охватывать два района: Сиазанский и Шабранский»,- сказали в министерстве.
Как ранее сообщалось, в Домах KOB будут представлены 35 государственных структур, деятельность которых будет направлена на оказание помощи предпринимателям.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».
Всего же в 10 экономических районах Азербайджана будет создана сеть из 60 пунктов по оказанию услуги «KOB Dostu». Первый «KOB Dostu» был открыт в Массалинском районе.
Б.Рустамбеков
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
В Азербайджане в 2018 году 300 граждан с инвалидностью создали семейные хозяйства в рамках программы самозанятости
Более 20 обвиняемых предстанут перед судом по делу об июльских беспорядках в Гяндже
В Азербайджане с 1997 года более 6 тыс. инвалидов и членов семей-шехидов получили жилье от государства - Минтруда
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Действующий и избранный президенты Грузии обсудили передачу дел
Власти Афганистана подтвердили ликвидацию одного из лидеров "Талибан"
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Вышло продолжение самого успешного ролика года!
Сегодня в мире отмечают День неизвестного солдата. В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Клиенты Bakcell пользуются эксклюзивными скидками и преимуществами от сотен партнеров программы Ulduzum
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»