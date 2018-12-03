Полиция осаждает дом экс-главы Минобороны Афганистана, есть раненые - СМИ

Не менее шести полицейских и один журналист получили ранения в центре Кабула в ходе перестрелки во время осады дома экс-министра обороны Афганистана Абдул Рахима Вардака, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на начальника пресс-центра МВД республики Наджиба Дониша.
Отмечается, что осада дома бывшего главы военного ведомства Афганистана продолжается.
МВД не сообщает причину, по которой начата спецоперация и в чем обвиняют экс-министра обороны.
Ранее интернет-портал Ariana News сообщил, что директор информационного агентства "Посбонон" Ширшах Наваби ранен во время перестрелки сотрудников полиции с неизвестными вооруженными лицами в элитном районе Шахринав в Кабуле.
А.Вардак, который занимал пост министра обороны Афганистана в правительстве президента Хамида Карзая с 2004 по 2012 год, считается одним из наиболее опытных профессиональных военных в стране.
Он окончил высшую школу Хабибия в Кабуле, Национальную военную академию Афганистана. Продолжал военное обучение в США и Египте. После падения режима Народно-демократической партии Афганистана в 1992 году А.Вардак стал членом Комитета по безопасности Кабула, затем начальником штаба афганской армии при правительстве Бурхануддина Раббани.
При правлении радикального движения "Талибан" ушел в оппозицию, сблизился с бывшим монархом Захир-шахом.
До 2013 года А.Вардак оставался военным советником президента Х.Карзая, оставил эту должность в связи с намерениями участвовать в президентских выборах 2014 года. Перед голосованиями без объяснения причин снял свою кандидатуру.
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