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Дальнее зарубежье 03.12.2018 17:13

Мэй уклонилась от ответа на вопрос о возможности отставки при неудаче голосования по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью британскому телеканалу Ай-Ти-Ви не стала прямо отвечать на вопросы, покинет ли она свой пост в том случае, если британские парламентарии проголосуют против соглашения по Brexit. "Я концентрируюсь на том, чтобы провести это голосование... там будет много дебатов... когда по-настоящему дойдет до этого (голосования - ИФ), это будет ключевой момент для принятия депутатами решения", - сказала она в ответ на неоднократные вопросы о своих последующих действиях при неудачном исходе голосования.

По ее словам, при таком развитии ситуации через "установленный период времени" правительству придется вновь обратиться к парламенту и объяснить ему то, что произойдет дальше.

Ранее британские СМИ сообщали, что находящиеся в оппозиции лейбористы наращивают давление Т.Мэй и намерены объявить о вынесении на рассмотрение вотума недоверия ей, если парламент 11 декабря не примет план премьера по Brexit.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Согласно сообщениям британских СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЛИДЕРСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]