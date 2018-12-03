Мэй уклонилась от ответа на вопрос о возможности отставки при неудаче голосования по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью британскому телеканалу Ай-Ти-Ви не стала прямо отвечать на вопросы, покинет ли она свой пост в том случае, если британские парламентарии проголосуют против соглашения по Brexit. "Я концентрируюсь на том, чтобы провести это голосование... там будет много дебатов... когда по-настоящему дойдет до этого (голосования - ИФ), это будет ключевой момент для принятия депутатами решения", - сказала она в ответ на неоднократные вопросы о своих последующих действиях при неудачном исходе голосования.

По ее словам, при таком развитии ситуации через "установленный период времени" правительству придется вновь обратиться к парламенту и объяснить ему то, что произойдет дальше.

Ранее британские СМИ сообщали, что находящиеся в оппозиции лейбористы наращивают давление Т.Мэй и намерены объявить о вынесении на рассмотрение вотума недоверия ей, если парламент 11 декабря не примет план премьера по Brexit.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Согласно сообщениям британских СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.