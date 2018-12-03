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Дальнее зарубежье 03.12.2018 17:18

Полиция штурмует не дом экс-главы Минобороны Афганистана, а здание напротив, утверждает его пресс-служба

Пресс-служба бывшего министра обороны Афганистана Абдул Рахима Вардака заявляет, что его дом не является объектом спецоперации полиции, которая ведет перестрелку с охраной в элитном районе Кабула Шахринав, сообщил телеканал 1TV.

По данным пресс-службы, перестрелка идет в доме на противоположной стороне улицы.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Наджиба Дониша сообщил, что не менее шести полицейских и один журналист получили ранения в центре Кабула в результате перестрелки во время осады дома бывшего главы военного ведомства.

По сообщению интернет портала Ariana News, среди раненных директор информационного агентства "Посбонон" Ширшах Наваби.

А.Вардак, который занимал пост министра обороны Афганистана в правительстве президента Хамида Карзая с 2004 по 2012 год, считается одним из наиболее опытных профессиональных военных в стране.

Он окончил высшую школу Хабибия в Кабуле, Национальную военную академию Афганистана. Продолжал военное обучение в США и Египте. После падения режима Народно-демократической партии Афганистана в 1992 году А.Вардак стал членом Комитета по безопасности Кабула, затем начальником штаба афганской армии при правительстве Бурхануддина Раббани.

При правлении радикального движения "Талибан" ушел в оппозицию, сблизился с бывшим монархом Захир-шахом.

До 2013 года А.Вардак оставался военным советником президента Х.Карзая, оставил эту должность в связи с намерением участвовать в президентских выборах 2014 года. Перед голосованиями без объяснения причин снял свою кандидатуру.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПЕРЕСТРЕЛКА, ВОЕННЫЙ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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