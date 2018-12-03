Президент США Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине как большой скачок в отношениях.
"Моя встреча лидером КНР Си Цзиньпином была необыкновенной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед!" - написал Д.Трамп в Twitter.
"Происходят очень хорошие вещи... Китай сможет сильно выиграть, в случае заключения сделка (в торговле - ИФ)", - добавил президент США.
"У нас с председателем Си очень крепкие отношения. Мы с ним единственные, кто может добиться значительных положительных изменений - в торговле и за ее пределами - в отношениях между нашими народами", - отметил он, добавив, что совместное решение проблемы с КНДР - "это великое достижение для Китая и всех остальных".
Ранее Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о "перемирии в торговой войне" на основе договоренностей, достигнутых на личной встрече во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные.
В понедельник американский лидер объявлял, что Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей.
Д.Трамп со своей стороны пообещал не повышать пошлины на импорт китайских товаров с 10% до 25% с 1 января 2019 года.
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Президент Алиев принял министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
В Азербайджане с марта 2019г вступят в силу новые правила определения лимитов по открытой валютной позиции для банков
В Азербайджане в 2018 году 300 граждан с инвалидностью создали семейные хозяйства в рамках программы самозанятости
Более 20 обвиняемых предстанут перед судом по делу об июльских беспорядках в Гяндже
В Азербайджане с 1997 года более 6 тыс. инвалидов и членов семей-шехидов получили жилье от государства - Минтруда
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Вышло продолжение самого успешного ролика года!
Сегодня в мире отмечают День неизвестного солдата. В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище
Клиенты Bakcell пользуются эксклюзивными скидками и преимуществами от сотен партнеров программы Ulduzum
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»