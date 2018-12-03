Президент США Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине как большой скачок в отношениях.

"Моя встреча лидером КНР Си Цзиньпином была необыкновенной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед!" - написал Д.Трамп в Twitter.

"Происходят очень хорошие вещи... Китай сможет сильно выиграть, в случае заключения сделка (в торговле - ИФ)", - добавил президент США.

"У нас с председателем Си очень крепкие отношения. Мы с ним единственные, кто может добиться значительных положительных изменений - в торговле и за ее пределами - в отношениях между нашими народами", - отметил он, добавив, что совместное решение проблемы с КНДР - "это великое достижение для Китая и всех остальных".

Ранее Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о "перемирии в торговой войне" на основе договоренностей, достигнутых на личной встрече во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные.

В понедельник американский лидер объявлял, что Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей.

Д.Трамп со своей стороны пообещал не повышать пошлины на импорт китайских товаров с 10% до 25% с 1 января 2019 года.