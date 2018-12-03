Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9294 RUR   0.0255 GBR   2.171 TRY   0.328

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 12° 5 Дек 13° 6 Дек 12°

Дальнее зарубежье 03.12.2018 17:24

Трамп считает встречу с лидером КНР "необыкновенной"

Президент США Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине как большой скачок в отношениях.

"Моя встреча лидером КНР Си Цзиньпином была необыкновенной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед!" - написал Д.Трамп в Twitter.

"Происходят очень хорошие вещи... Китай сможет сильно выиграть, в случае заключения сделка (в торговле - ИФ)", - добавил президент США.

"У нас с председателем Си очень крепкие отношения. Мы с ним единственные, кто может добиться значительных положительных изменений - в торговле и за ее пределами - в отношениях между нашими народами", - отметил он, добавив, что совместное решение проблемы с КНДР - "это великое достижение для Китая и всех остальных".

Ранее Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о "перемирии в торговой войне" на основе договоренностей, достигнутых на личной встрече во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные.

В понедельник американский лидер объявлял, что Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей.

Д.Трамп со своей стороны пообещал не повышать пошлины на импорт китайских товаров с 10% до 25% с 1 января 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТРАМП, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Китай согласился снизить пошлины на американские машины - Трамп США не будут повышать тарифы на китайские товары - Белый дом Трамп: Но я не знаю, хочу ли я этого Трамп подтвердил возможность ведения новых таможенных тарифов на китайские товары стоимостью $267 млрд Вашингтон требует от Пекина кардинальных изменений в политике - Пенс США не добиваются "холодной войны" с Китаем - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]