Сегодня в мире отмечают День неизвестного солдата. В Баку состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном кладбище

3 декабря 2018 года, в День неизвестного солдата, на Ясамальском кладбище в городе Баку состоялось возложение цветов к захоронениям воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
Как известно, День неизвестного солдата отмечается в Российской Федерации и ряде стран мира как память о воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Эта дата приурочена к моменту перезахоронения в 1966 году останков неизвестного солдата в Александровском саду, у стен Кремля.
В годы этой войны Азербайджан играл важнейшую роль. Он поставлял фронтам и тылу нефтепродукты, обмундирование, продовольствие. На его территории находились десятки госпиталей. Те, кто умирал в этих госпиталях, не приходя в сознание, захоронены в азербайджанской земле.
Акция памяти неизвестных солдат была организована представительством Россотрудничества в Азербайджане, при участии молодежной организации Землячества казаков Азербайджана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»