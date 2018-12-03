Вышло продолжение самого успешного ролика года!

1 декабря при финансовой поддержке Банка Республика, которая на местном рынке отличается успешной цифровой маркетинговой стратегией, а такжепри организационной поддержке Facemark.az состоялась Конференция по Цифровому Маркетингу (DMC).
Конференция, которая проходила под лозунгом «Переход в несложный мир» собрала до 800 экспертов по маркетингу, в том числе до 20 местных и иностранных спикеров. На мероприятии обсуждались измеримые и эффективные маркетинговые инструменты, а также маркетинговые тенденции нового года.
Выступивший на конференции Директор Департамента Маркетинга Банка Республика Али Дашдамиров рассказал о процессе создания рекламного ролика, который в течение короткого времени собрал больше миллиона просмотров и подчеркнул важность инфлюенсер-маркетинга в наши дни.
Затем Талех Юзбаев, сыгравший главную роль в ролике, показал премьеру второй части нашумевшего ролика.
Далее мероприятие продолжилось интересными выступлениями других участников.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»