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03.12.2018 17:26

Вышло продолжение самого успешного ролика года!

1 декабря при финансовой поддержке Банка Республика, которая на местном рынке отличается успешной цифровой маркетинговой стратегией, а такжепри организационной поддержке Facemark.az состоялась Конференция по Цифровому Маркетингу (DMC).

Конференция, которая проходила под лозунгом «Переход в несложный мир» собрала до 800 экспертов по маркетингу, в том числе до 20 местных и иностранных спикеров. На мероприятии обсуждались измеримые и эффективные маркетинговые инструменты, а также маркетинговые тенденции нового года.

Выступивший на конференции Директор Департамента Маркетинга Банка Республика Али Дашдамиров рассказал о процессе создания рекламного ролика, который в течение короткого времени собрал больше миллиона просмотров и подчеркнул важность инфлюенсер-маркетинга в наши дни.

Затем Талех Юзбаев, сыгравший главную роль в ролике, показал премьеру второй части нашумевшего ролика.

Далее мероприятие продолжилось интересными выступлениями других участников.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]