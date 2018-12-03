Действующий и избранный президенты Грузии обсудили передачу дел

Встреча действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили с избранным президентом Саломе Зурабишвили состоялась в понедельник в президентском дворце в Тбилиси.
Г.Маргвелашвили поздравил С.Зурабишвили с избранием и пожелал ей успехов в работе.
"Очень важно, что этой встречей мы начинаем новую традицию", - сказала С.Зурабишвили.
На встрече также обсуждались административные вопросы по передаче дел, сообщила пресс-служба президента Грузии.
Вместе с С.Зурабишвили в президентском дворце присутствовал и глава ее будущей администрации Лаша Жвания, ранее занимавший пост министра экономики Грузии.
Грузинские СМИ в понедельник сообщали, что инаугурация С.Зурабишвили, которая состоится 16 декабря, возможно, пройдет не в Тбилиси, а в одном из городов Грузии, предположительно, в Поти.
Ранее С.Зурабишвили заявила журналистам, что ее резиденцией в Тбилиси не будет построенный в 2009 году президентский дворец, она расположится вместе со своей администрацией в старинном отреставрированном особняке князей Орбелиани, которые были в родстве с ее семьей.
Ранее представители грузинских властей не раз заявляли, что коммунальное обслуживание президентского дворца обходится около 6 млн лари в год (более $2 млн), что весьма обременительно для бюджета государства.
Действующему президенту Г.Маргвелашвили предлагали перебраться в более скромное здание, тем более, что новой конституцией полномочия президента существенно сужаются и фактически сводятся к представительским, однако Г.Маргвелашвили отказался выполнять эту рекомендацию, что и стало одной из причин его продолжающихся в течение нескольких лет разногласий с правительством и парламентом.
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