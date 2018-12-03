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Внешняя политика 03.12.2018 17:36

Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может в 2019 году совершить визит в Азербайджан, сообщил временный поверенный в делах Венесуэлы в Азербайджане Педро Аргенис Санчес Флорес.

«Визит Н.Мадуро в Азербайджан ожидается в 2019 году. Он связан с предстоящим саммитом глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения»,- сообщил П.Флорес агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года. В рамках саммита председательство в Движении перейдет Азербайджану в период 2019-2022 гг.

Усиление роли организации и взаимоотношений с ООН Азербайджан выбрал приоритетами в период председательства в Движении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]