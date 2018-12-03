Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может в 2019 году совершить визит в Азербайджан, сообщил временный поверенный в делах Венесуэлы в Азербайджане Педро Аргенис Санчес Флорес.
«Визит Н.Мадуро в Азербайджан ожидается в 2019 году. Он связан с предстоящим саммитом глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения»,- сообщил П.Флорес агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Как сообщалось ранее, саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года. В рамках саммита председательство в Движении перейдет Азербайджану в период 2019-2022 гг.
Усиление роли организации и взаимоотношений с ООН Азербайджан выбрал приоритетами в период председательства в Движении.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»