ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане

В июле 2018 года Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) возглавил Дмитрий Панкин. В середине декабря он впервые намерен посетить Азербайджан в качестве президента ЧБТР. В программе его визита запланировано участие в заседании Совета министров Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и встречи с официальными лицами страны с целью обсуждения новой стратегии Банка на 2019-2022 годы. О том, планирует ли Банк в рамках новой стратегии расширение своего влияния в странах региона, Дмитрий Панкин рассказал в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».



ЧБТР в настоящее время разрабатывает новую стратегию на 2019-2022 годы, которая будет согласовываться с правительствами всех стран-участниц. Как данная стратегия отразится на работе Банка? Стоит ли ожидать существенных изменений в политике ЧБТР по отношению к Азербайджану? Какие основные направления сотрудничества являются приоритетными для ЧБТР?



Цель моего предстоящего визита в Азербайджан - обсудить с руководством страны новую стратегию Банка, определить приоритеты в работе на среднесрочную перспективу. Основное предложение, с которым я хочу обратиться к нашим акционерам – это увеличение количества инфраструктурных проектов в проектном портфеле банка. Речь пойдет о проектах, связанных с дорожным строительством, телекоммуникациями, энергетическим сектором, природоохранной сферой, водоочисткой, перерабатывающей промышленностью и т.д. Уверен, что это даст большой положительный эффект для экономик стран — участниц Банка в целом и для Азербайджана в частности. Сейчас наши проекты связаны, в основном, с частным сектором.



Также хочу отметить, что в наших планах – наращивание активности банка в регионе присутствия. Что имеется ввиду? Банк приносит прибыль, все внутренние процедуры отработаны, но уровень активности пока явно недостаточен. Сейчас наш проектный портфель - порядка €1,2 млрд. Считаю, что мы можем его увеличить вдвое, причем при том же капитале банка.





Не так давно ЧБТР и OFID подписали соглашение о реализации совместных проектов. Затронут ли данные проекты Азербайджан? О каких проектах может идти речь?





Речь идет о рамочном соглашении о сотрудничестве, которое, в частности, предполагает совместную работу по софинансированию проектов в странах-членах ЧБТР, включая Азербайджан. Мы готовы с интересом рассмотреть возможности по сотрудничеству с OFID в Азербайджане. В качестве примера реализованных проектов по данному направлению могу назвать софинансирование строительства медицинского центра в Турции.





Весной 2018 года ЧБТР обсуждал с правительством Азербайджана вопрос выдачи манатных кредитов. Есть ли продвижения по данному вопросу? Интересует ли это ЧБТР по-прежнему?



Наращивание кредитования экономик стран-членов ЧБТР в местной валюте, в том числе путём выпуска бондов - один из приоритетов нашей стратегии. И, конечно, в Азербайджане будем изучать возможности в данном направлении. Долговые ценные бумаги, выпущенные ЧБТР, сейчас принимаются в качестве залога в операциях Центрального банка Азербайджана, что является большим стимулом для нас выпустить манатные облигации в будущем. Отмечу, что Азербайджанские банки сегодня активно ищут местное валютное финансирование и наши сотрудники находятся в активном переговорном процессе с ними.



На сегодня ЧБТР принадлежат 20% акций азербайджанского AccessBank. Планирует ли банк расширить свое присутствие в банковском секторе страны? Интересует ли ЧБТР участие в процессе приватизации Международного банка Азербайджана?



ЧБТР изучает возможности активизации процесса сотрудничества с банковским сектором Азербайджана. Мы были и остаёмся активными акционерами AccessBank, поддерживаем идущий процесс реабилитации банка. Международный банк Азербайджана также является давним партнером ЧБТР. Планируется, что мы будем сотрудничать в сфере выпуска долговых операций, однако речь идет не о ближайшем будущем. Относительно приватизации могу ответить, что в настоящее время данный вопрос нами не обсуждается.

Спасибо за интервью

Беседовал А.Мамедов