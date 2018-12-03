Акционеры Azer-Turk Bank продлили срок полномочий руководства банка

Акционеры азербайджанского Azer-Turk Bank провели 3 декабря 2018 года внеочередное заседание.

«Акционеры в рамках заседания обсудили продление срока полномочий руководящих органов банка. Согласно принятому решению, срок полномочий Наблюдательного совета, аудиторского комитета и правления банка был продлен без изменений в составе», - отмечается в сообщении.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

А.Мамедов