ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 5,6 млн манатов на строительство автодороги Бузовна-Мярдакан-Гала в Хазарском районе Баку.

Автодорога соединит 3 населенных пунктов.

Средства на реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков