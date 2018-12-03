Азербайджанские и российские мобильные операторы ведут переговоры о сотрудничестве

Мобильные операторы Азербайджана и России ведут переговоры о сотрудничестве, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

«Сотрудничество между соответствующими министерствами России и Азербайджана позволило внедрить эффективное взаимодействие почтовых служб, что в свою очередь позволяет отправлять в Россию из Китая посредством Азербайджана большие объемы электронной торговли. Кроме того, мобильные операторы Азербайджана и России ведут переговоры о сотрудничестве», - сказал К.Носков в понедельник во время встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

Министр также выразил благодарность за приглашение принять участие на выставке «BakuTel 2018» и отметил, что в Баку также состоится встреча министров связи стран региона. «Данная встреча и выставка в Баку будут способствовать расширению международного сотрудничества»,- сказал К.Носков.

В свою очередь И.Алиев выразил удовлетворение в связи с участием К.Носкова на выставке «BakuTel 2018» и подчеркнул важность встречи министров связи стран региона, с точки зрения расширения международного сотрудничества.

В ходе встречи стороны также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области кибербезопасности, обмене опытом и перспективами реализации совместных проектов с соседними странами.

Б.Рустамбеков