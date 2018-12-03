Компания CISCO обсудит перспективы сотрудничества с Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял вице-президента по глобальным инновациям компании CISCO Гайа Дитриха, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что компания CISCO успешно сотрудничает с Азербайджаном в различных сферах в частности в сфере транспорта, которая является одной из приоритетных для страны.

«Учитывая создание новой региональной инфраструктуры для сотрудничества, есть хорошие возможности по сотрудничеству и в других областях», - сказал И.Алиев.

В свою очередь Г.Дитрих подчеркнул, что его визит в Азербайджан связан с обсуждением перспектив дальнейшего сотрудничества.

Б.Рустамбеков