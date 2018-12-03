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Инфраструктура и тендеры 03.12.2018 19:03

Компания CISCO обсудит перспективы сотрудничества с Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял вице-президента по глобальным инновациям компании CISCO Гайа Дитриха, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что компания CISCO успешно сотрудничает с Азербайджаном в различных сферах в частности в сфере транспорта, которая является одной из приоритетных для страны.

«Учитывая создание новой региональной инфраструктуры для сотрудничества, есть хорошие возможности по сотрудничеству и в других областях», - сказал И.Алиев.

В свою очередь Г.Дитрих подчеркнул, что его визит в Азербайджан связан с обсуждением перспектив дальнейшего сотрудничества.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, CISCO, ПЕРСПЕКТИВЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]