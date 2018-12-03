"Вертолеты России" планируют показать свою технику на французском авиасалоне в Ле Бурже

"Вертолеты России" намерены в 2019 году принять участие в международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже, сообщил глава холдинга Андрей Богинский.

"Следующая наша цель - продемонстрировать технику в Европе, скорее всего, это будет выставка в Ле Бурже", - заявил А.Богинский в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что компания намерена продолжать практику проведения демонстрационных туров, чтобы показать потенциальным заказчикам возможности российских вертолетов.

Международный авиационно-космический салон Paris Airshow-2019 будет работать в пригороде Парижа Ле Бурже 17 - 23 июня.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что участие России в британском "Фарнборо" и французском "Ле Бурже" уже не так актуально. "Если честно, "Ле Бурже" и "Фарнборо" себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки", - заявил министр журналистам в марте.

Британский авиасалон "Фарнборо" в этом году прошёл без России. В 2014 и в 2016 году РФ сталкивалась с трудностями при участии в авиасалоне в Фарнборо. Четыре года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году Ростех и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.