Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с критикой в адрес спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинив его в нежелании раскрыть правду в рамках расследования.

"Боб Мюллер (который совсем не такой человек, каким его считают люди) и его вышедшая из-под контроля банда злобных демократов (члены его команды - ИФ) не хотят правды, они хотят только ложь. Правда очень вредна для их миссии", - написал Д.Трамп в Twitter. Также в серии твитов президент США похвалил своего бывшего политического советника Роджера Стоуна за то, что тот заявил о нежелании свидетельствовать против Д.Трампа.

" "Я никогда не буду свидетельствовать против Трампа". Такое заявление недавно сделал Роджер Стоун, фактически показав, что дикий и неуправляемый прокурор не сможет заставить его врать и выдумывать истории о "президенте Трампе"", - написал Д.Трамп.

"Приятно знать, что у некоторых людей все еще хватает смелости", - добавил Д.Трамп.

Также президент заявил, что, по его мнению, его бывший адвокат Майкл Коэн должен получить "полный и всеобъемлющий приговор".

"То есть значит он (М.Коэн - ИФ) может делать все эти ужасные, не связанные с Трампом вещи, затрагивающие мошенничество, большие займы, службы такси, и т.д., и не получить долгий тюремный срок?", - пишет Д.Трамп.

На прошлой неделе бывший адвокат Д.Трампа Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу".

По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате США относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве. В частности, по словам экс-адвоката Д.Трампа, он соврал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года.

В четверг в суде М.Коэн признал, что продолжал обсуждение возможности реализации этого проекта до июня 2016 года. Он также указал, что обсуждал это как минимум три раза с самим Д.Трампом и членами его семьи. М.Коэн, сообщают СМИ, попросил освободить его от тюремного срока.

После этого президент США заявил, что его бывший адвокат врет судебным властям для того, чтобы в отношении него вынесли более мягкий приговор.

Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Российская сторона и сам Д.Трамп неоднократно отвергали эти подозрения.