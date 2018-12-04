Экс-глава президентской кампании Трампа обсуждал с Эквадором сделку о выдаче Ассанжа США - газета

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт как минимум дважды обсуждал с властями Эквадора возможность выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам, сообщает "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на источники.

"По крайней мере на двух встречах с господином Манафортом господин Морено (Ленин Морено, президент Эквадора - ИФ) и его помощники обсуждали вопрос о желательности избавиться от Дж.Ассанжа, который с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне", - сообщили источники газеты.

В обмен П.Манафорт предлагал со стороны Вашингтона уступки, такие как частичное списание задолженности перед США", - сообщили изданию три человека, знакомых с содержанием переговоров.

Уточняется, что встречи проходили в середине мая 2017 года.

В течение нескольких дней после последней встречи П.Манафорта с эквадорцами в Кито Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года. Очень быстро стало ясно, что экс-глава предвыборного штаба Д.Трампа был главной целью расследования, на этом переговоры П.Манафорта с Эквадором закончились ничем, отмечает издание.

По оценке "Нью-Йорк Таймс", нет никаких доказательств того, что П.Манафорт работал над этим вопросом или обсуждал его с президентом Д.Трампом и другими должностными лицами администрации.

Пресс-секретарь экс-главы президентской кампании Д.Трампа Джейсон Малони заявил, что вопрос о выдаче Дж.Ассанжа был поднят Л.Морено, а не П.Манафортом. П.Манафорт лишь "выслушал его, но не давал никаких обещаний". Он также добавил, что "на встрече не было упоминаний о России".

Ранее британская газета "Гардиан" сообщала со ссылкой на источники, что П.Манафорт несколько раз тайно встречался с основателем WikiLeaks Дж.Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне.

По информации источника, встречи проходили в 2013 и 2015 годах, а также весной 2016 года, когда П.Манафорт стал одной из ключевых фигур предвыборной кампании Д.Трампа. Однако содержание этих бесед неизвестно.

П.Манафорт опроверг информацию о встречах с Дж.Ассанжем и о даче ложных показаний ФБР. WikiLeaks также опровергли информацию о встречах Дж.Ассанжа и П.Манафорта.