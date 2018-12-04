Столтенберг примет главу правительства национального единства Ливии

Премьер-министр правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж посетит во вторник с визитом штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщила пресс-служба НАТО.

"В этот вторник, 4 декабря, 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет председателя Председательского совета и премьер-министра правительства национального единства Ливии Фаиза Сараджа в штаб-квартире НАТО", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник.

В этот же день в Брюсселе откроется двухдневная встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО, в повестке которой "насильственный экстремизм в Северной Африке и на Ближнем Востоке", как объявил накануне на пресс-конференции Й.Столтенберг.