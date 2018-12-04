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Дальнее зарубежье 04.12.2018 09:10

Столтенберг примет главу правительства национального единства Ливии

Премьер-министр правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж посетит во вторник с визитом штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщила пресс-служба НАТО.

"В этот вторник, 4 декабря, 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет председателя Председательского совета и премьер-министра правительства национального единства Ливии Фаиза Сараджа в штаб-квартире НАТО", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник.

В этот же день в Брюсселе откроется двухдневная встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО, в повестке которой "насильственный экстремизм в Северной Африке и на Ближнем Востоке", как объявил накануне на пресс-конференции Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ЛИВИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]